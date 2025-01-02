Regaip Kandili namazı kılınışı: Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır, kaç rekattır?
Recep ayının içerisinde yer alan Regaip Kandili'nde kılınacak namaz ve yapılacak ibadetler araştırılıyor. İslam alemi kandil gününde yapacakları ibadetlerle manevi bir huzur bulacaklar. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Peki Regaip Kandili namazı kılınışı nasıldır? Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır, kaç rekattır?
Regaip Kandili namazı kılınışı araştırılıyor. Bugünü bol bol ibadet edip namaz kılarak geçirmek isteyen müminler Regaip Kandili namazına niyet edecek. Yılın ilk kandili Regaip Kandili’nde namazlarını kılacak olanlar, Yüce Allah'ın affına mahzar olmak için dualarını edecekler. Peki Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır, kaç rekattır? İşte Regaip Kandili namazı adım adım kılınışı
REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Kandillere özel namaz ve ibadet şekli var mı?" sorusu şu şekilde cevaplandırılıyor:
"Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.
Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur.
Ancak isteyenler kandil gecelerinde tesbih namazı ve kaza namazı kılabilir.
REGAİP KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Regaip Kandili namazına ise şöyle niyet edilir; "Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber".
Regaip Kandilinin gündüzünde oruç tutup, akşam iftardan sonra akşam namazını eda edip, sonra 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır.
İki rekatta bir selam vererek kılınan bu namazda, Fatiha'dan sonra her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü) ile 12 ihlası şerif okunur.
Regaip Kandili namazı (nafile namazı) şöyle kılınır:
Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur.
Veya Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunur.
Namazdan sonra, 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.Salatı-Ümmiye şudur: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".
KANDİL NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Regaip Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir.
Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı namazı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;
Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"
1.REKAT
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'ate kalkılır.
2.REKAT
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.
3.REKAT
Dördüncü rek'ate kalkılır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
4.REKAT
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır
Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
Dua edilir.