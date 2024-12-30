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        Haberler Bilgi Gündem REGAİP KANDİLİ TARİHİ 2025 | Regaib Kandili ne zaman, Kandil hangi gün? Regaip Kandili önemi ve anlamı nedir?

        Regaib Kandili tarihi 2025: Regaib Kandili ne zaman?

        Üç ayların habercisi olarak kabul edilen, Regaip Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. Regaib, kelime anlamı olarak, 'kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış' anlamını taşımaktadır. Peki, 'Regaib Kandili ne zaman? Regaip Kandili önemi ve anlamı nedir?" İşte 2024-2025 Diyanet dini günler takvimi ile Regaip Kandili tarihi, anlam ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 23:09 Güncelleme: 31.12.2024 - 00:12
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        Üç aylar için bekleyiş sürerken, Regaip Kandili tarihi gündemdeki yerini aldı. Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili tarihi Diyanet İşleri'nin dini günler takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Regaib Kandili ne zaman? Regaip Kandili önemi ve anlamı nedir?" İşte 2025 Regaip Kandili hakkında merak edilen soruların yanıtı...

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        2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi ile Regaip Kandili tarihi belli oldu.

        Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

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        REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

        Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

        Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

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        REGAİP NE DEMEK?

        Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

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        2025 KANDİL GÜNLERİ

        Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

        Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

        Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

        Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

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