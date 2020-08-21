Regl; kadınlarda belli dönemlerde yaşanan rahim iç yüzeyinde biriken dokuların kan ile birlikte vajinadan dışarı atılmasıdır. Bu dönemlerde oluşan sancılar kişinin bünyesine göre şiddetinde farklılıklar gösterebilmektedir. Sancı oluşumu bilinmeden her hangi bir müdahale edilmesi farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden öncelikli olarak bir doktora görünerek sancıların neden kaynaklandığını netleştirmek gerekmektedir.

Doktor muayenesinden sonra ağrılar iltihaplı bir durumda yada farklı bir sağlık probleminden kaynaklanmıyorsa; öneriye göre ağrı kesici ilaçlar kullanılabilmektedir. Fakat adet döneminde ağrı kesici ilaçlar azalma yaratabileceği için çok fazla tavsiye edilmemektedir. Bunun yerine doğal yöntemler ile geçirilmesi sağlanmaktadır.

Adet sancınızın geçmesi için uygulayabileceğiniz yöntemler;