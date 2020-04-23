Regl; iç tabaka da meydana gelen gebelik oluşumu yoksa oluşan damar ve dokuların dökülerek kan ile birlikte vajinadan atılma döngüsüdür. Her ay düzenli olarak gerçekleşmektedir. Bu düzen kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Adet döngüsü düzenli olan kişilerde 28 günde bir olmakta, düzensiz olan kişilerde ise 21-35 günde bir olarak değişiklik göstermektedir. Adet olmadan önce vücutta oluşan hormonal değişiklik nedeniyle yaşanan bazı durumlar söz konusudur. Bunlar; vajinal akıntı, vücutta ödem oluşumlar, el ve ayaklarda şişliklerin oluşumu, göğüslerde hassasiyet ve şişlik, ödem oluşumundan kaynaklanan kilo alımı, karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı, ani değişen ruh hali, aşırı öfkeli ve alıngan olma şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bu şekilde oluşan belirtiler sürekli görülmekteyse farklı bir hastalığın oluşumuna işaret olabileceği için kontrol ettirilmelidir.

Bunların dışında bazı zamanlarda adet düzensizlikleri meydana gelebilmektedir. Döngü düzeninden saparak bir hafta öncesi veya sonrasında oluşabilmektedir. Böyle durumları mevsimsel değişimler, ani seyahatlerin olması, aşırı stres, rahimde ve ağzında oluşum gösteren kanser, yumurtalıklarda oluşan basit kistler, cinsel aktivite, yumurtalıklarda oluşan kistler bu duruma sebep olabilmektedir.

Regl düzeninde meydana gelen gecikmeler, sık kanamalar ve ara kanamalar oluşması durumunda ihmal edilmeden bir doktora başvurulması gerekmektedir.