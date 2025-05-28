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        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü İş İmkanları

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile psikoloji bölümü arasındaki farklar ve benzerlikler kafa karıştırıcı olabilmektedir. İki bölüm arasında birtakım benzerlikler olsa da elbette ikisi farklı disiplinlerdir. Meslek arayışı içinde olan gençler, bu tip bölümler hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorlar. Bu nedenle de; rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü nedir, rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları nerede çalışır, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü eğitim süresi kaç yıl gibi sorular sıklıkla dile getiriliyor. Bu yazımızda rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümüyle ilgili merak edilenleri derledik…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 17:32 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:32
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        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
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        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Nedir?

        Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü nedir sorusuna birçok genç tarafından cevap aranıyor. Bu bölümün amacı, bireylerin kişisel, akademik, sosyal, profesyonel ihtiyaçlarına ruhsal açıdan cevap vermektir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü yani kısaca PDR, psikoloji ile sık sık karıştırılır. Her iki bölümün alanı da ruh sağlığı olsa da mesleki unvan ve yeterliliklerle çalışma alanları farklılık taşır. PDR eğitim fakültesine bağlı bir bölümdür. Psikoloji ise fen edebiyat fakültesine bağlıdır. Psikoloji insan ve toplumların ruhsal durumları ile ilgilenirken, PDR mezunları genellikle okul ortamında öğrencilere rehberlik ederler. Bu iki bölümün farkına değinerek rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü nedir sorusuna daha detaylı bir cevap vermiş olduk. Ancak PDR bölümü ile ilgili merak edilenler bununla sınırlı değil. Bu bölümü okumak isteyen adayların en çok dile getirdiği konulardan biri de; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü eğitim süresi kaç yıldır oluyor. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü lisans düzeyinde eğitim verir. Bu nedenle de bölümün eğitim süresi 4 yıldır ancak hazırlık eklenirse süre 5 yıla çıkabilir. Öğrenciler, eğitim süresi boyunca hem teorik hem de uygulamalı dersler alarak mesleki becerilerini geliştirirler. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünün tanımı ve eğitim süresi beraberinde bölümün içerdiği ders programı da ilgi çeken konulardan biri…

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        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dersleri

        Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında eğitim almak hayali kuran öğrenciler, bölüm dersleri hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü dersleri genel olarak şu şekilde;

        • - Psikolojik Danışma Kuramları
        • - Gelişim Psikolojisi
        • - Grup Rehberliği
        • - Eğitimde Rehberlik
        • - Psikolojik Testler
        • - Kriz Müdahalesi
        • - Kariyer Danışmanlığı
        • - Davranış Bozuklukları
        • - Aile Danışmanlığı
        • - Psikopatoloji

        Ayrıca uygulamalı dersler ve staj imkanları sayesinde öğrenciler, mezun olmadan önce pratik yapma şansını da kazanıyorlar. Bölümün eğitim süreci ile ilgili merak edilen konularının yanı sıra, rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları iş imkanları da en önemli noktalardan… O halde öncelikle rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları ne iş yapar sorusunu cevaplayalım.

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        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mezunları Ne İş Yapar?

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunları, bireylerin gelişimini desteklemek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla uzmanlaştıkları alanlarda psikolojik destek verirler. PDR mezunlarının ne iş yaptığı şu şekilde sıralanabilir;

        • - Öğrencilere bireysel ya da grup danışmanlığı sunarlar
        • - Kariyer planlaması ve yönlendirme yaparlar
        • - Aile, okul ve öğrenci ilişkilerini düzenlemek için çalışmalar yaparlar
        • - Psikolojik sorunları tespit ederek yönlendirme yaparlar
        • - Ruh sağlığını koruyucu çalışmalar yürütürler

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mezunları Nerede Çalışır?

        Son olarak en çok merak edilen konuya değinelim. Eğitimle ilgili gerçekleştirilen tüm çaba iyi bir alanda çalışabilmek için… Bu nedenle Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunları iş olanakları araştırılıyor. Peki mezun olduktan sonra Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunları nerede çalışır?

        • - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar
        • - Özel okullar ve eğitim kurumları
        • - Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
        • - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        • - Belediyelere bağlı psikolojik danışma merkezleri
        • - Özel danışmanlık merkezleri
        • - Rehabilitasyon merkezleri
        • - Kurumsal firmalarda insan kaynakları ve kariyer planlama birimleri
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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