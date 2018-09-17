Olay, 10 Eylül günü geçen gün Pendik'te Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Piyade er Umut D. eski nişanlısıyla konuşmak için 3 günlük hava değişimi izni alıp çalıştığı okula gitti. Eski nişanlısının kendisini aldattığını öne süren Umut D. genç kadını okulun tuvaletinde rehin aldı. 1.5 saatlik müzakere sonunda ikna olan Umut D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞKALARIYLA MESAJLAŞTI İDDİASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Umut D.'nin Hümeyra K.'nin eski nişanlısı olduğu, mağdurun başka erkeklerle internet üzerinden mesajlaştığı iddiasını gerekçe göstererek Umut D.'nin liseye geldiği anlatıldı.

BIÇAK GÖSTERDİ, DARP ETTİ

İddianamede, Umut D.'nin okul tuvaletinde eski nişanlısı Hümeyra K. ile tartıştığı sırada cebinden çıkardığı bıçağı göstererek darp ettiği ve sesler üzerine müdür yardımcısının olay yerine geldiği belirtildi. Bu durum üzerine Umut D.'nin kapıyı bettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin Hümeyra K.'nın boynuna çanta askısını dolayarak sıktığı ve alıkoyduğu kaydedildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Emniyet görevlilerinin kapıyı açarak şüpheliyi yakaladığı, mağdur kadının şüpheliden şikayetçi olmadığı vurgulandı. Ancak şüphelinin bulundurulması ve taşınması yasak nitelikte bıçak taşıdığı, mağduru tehdit ile hürriyetinden yoksun bırakıp suçları işlediği belirtildi.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Genç kadının şikayetçi olmaması üzerine tartışma esnasındaki hakaret suçlarından takipsizlik kararı veren savcılık, “silahla cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma” suçlarından toplamda 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Umut D.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce başlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ