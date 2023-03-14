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Rekabet Kurumu, depremin ardından artan ev fiyat ve kiraları için harekete geçti

Rekabet Kurumu, Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma başlattı

Rekabet Kurumu, depremin ardından artan ev fiyat ve kiraları için harekete geçti
AA

Rekabet Kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu, 6 Şubat tarihli depremler sonrası emlak piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarını yakın takibe aldı.

Kurum, olası bir kartelleşmeye karşı gereken denetim ve yaptırım mekanizmalarının işletilmesi için harekete geçti.

Bu kapsamda Kurum tarafından, Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların, gayrimenkul danışmanlarının ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma başlatıldı. Sektörde faaliyet gösteren çok sayıda teşebbüste kurum uzmanları tarafından yerinde inceleme gerçekleştiriliyor.

Elde edilen bulgular doğrultusunda incelemelerin kapsamının genişletilerek diğer illerin de kapsama dahil edilebileceği belirtiliyor.

"EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Rekabet Kurumu yetkilileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gayrimenkul satış ve kiralama bedellerinde görülen yüksek oranlı artışların, gerek bulunduğu şehirde ev arayan gerekse deprem nedeniyle farklı yerlere taşınmak durumunda kalan tüm vatandaşlar bakımından mağduriyet oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Rekabet Kurumu, tüm teknik altyapısı ve personel kaynağıyla kartelleşmeyi engellemeye yönelik olarak yaptığı incelemeleri gayrimenkul piyasası üzerinde derinleştirmeye önümüzdeki dönemde de devam edecek, piyasa koşulları dışında gerçekleşen fiyat oluşumlarına yol açanların tespiti halinde sorumlular hakkında en ağır yaptırımları uygulayacaktır."

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