        Rekabet Kurumu'ndan klor alkali sektörüne 164 milyon 484 bin 83 lira ceza

        Rekabet Kurumu'ndan klor alkali sektörüne 164 milyon 484 bin 83 lira ceza

        Rekabet Kurulu, klor alkali sektöründe faaliyet gösteren firmalara danışıklı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 333 milyon 317 bin 215 lira, ayrıca Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 164 milyon 484 bin 83 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:38 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:38
        Klor alkali sektörüne 164 milyonu aşan ceza
        Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, klor alkali sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmaların sonuçlandığı bildirildi.

        Soruşturmanın, Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ, 2S Kimya Arıtma Tarım İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile Aykimsan Hiçyılmaz Kimyasal Ürünler İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük, Irmak Kimya Sanayi ve Turizm Nakliyat Tarım Ürünleri ve Geri Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi, Süleyman Kimya Arıtım İnşaat Nakliye ve Tehlikeli Madde Danışmanlığı Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Kuzey Test Analiz Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Nalan Uslu-Anadolu Kimya firmalarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, belirli kamu alımlarında danışıklı hareket ederek kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan teşebbüslere toplam 333 milyon 317 bin 215 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

        Açıklamada, ayrıca Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, hakkında yürütülen bir diğer soruşturma kapsamında da yıkıcı fiyat uygulamak suretiyle kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 164 milyon 484 bin 83 lira tutarında cezası uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

        Öte yandan, Koruma Klor'un iki farklı davranışla iki ihlal gerçekleştirdiğinin tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu soruşturmalar, serbest piyasanın kuralsızlık anlamına gelmediğini, pazarda güçlü olan teşebbüslerin daha dikkatli davranmak zorunda olduğunu ve oyunun kurallarını bozanları ağır bedellerin beklediğini bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu

        Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle birçok hastaneye başvurmasına rağmen rahatsızlığı geçmeyen Hüseyin Kaya (21), Ankara'da Prof. Dr. Ahmet Demir'in lenfoma teşhisi sonrası uyguladığı tedaviyle sağlığına kavuştu. Kanseri atlattıktan sonra evlenen Kaya'nın nikah şahitliğini de kendisini iyileştiren doktoru Prof. Dr. Ahmet Demir yaptı.

