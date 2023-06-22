M. CITY İLE 72 GOL!

Daha sonra 2011 yılında 37 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Dzeko, Premier Lig'de de gollerine devam etti. City formasıyla 189 maçta 72 gol kaydeden yıldız isim, 4 sezon ter döktüğü Manchester City ile 2 Premier Lig şampiyonluğu elde etti.