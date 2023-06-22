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Rekor adam Edin Dzeko! Bir Ronaldo, bir de o

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, Avrupa futbolunun yaklaşık son 10 yılına damga vurdu. Forma giydiği Almanya, İngiltere ve İtalya liglerinde deyim yerindeyse 'leblebi gibi' gol atan 37 yaşındaki Bosnalı santrforun tek rakibi Cristiano Ronaldo...

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  • Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Fenerbahçe, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'in ardından dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu da kadrosuna katıyor...
  • Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Sarı-lacivertli yönetim, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bosna Hersek'li futbolcu ile anlaşmaya vardı.
  • Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    37 yaşındaki yıldız golcü sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.
  • Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Fenerbahçe'nin yeni yıldızı, tam bir gol makinesi... Yaklaşık son 15 yıldır en üst seviye liglerde gollerini sıralayan Dzeko, adını Avrupa'nın elit golcüleri arasına yazdırdı. 
  • Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    WOLFSBURG'DA TARİH YAZDI!

    Edin Dzeko'nun yıldızı Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'da parladı. 2008-2009 sezonunda mütevazı kadrosuyla devlere kafa tutan Wolfsburg, tarihinin ilk Bundesliga şampiyonluğunu elde etti.
  • Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Dzeko o sezon 26 gol, 10 asistlik mükemmel performansıyla Wolfsburg'un şampiyonluğunda başrol oynadı. Bosna Hersek'li futbolcu ertesi sezon ise 22 golle Bundesliga'da gol kralı oldu. Dzeko, Wolfsburg formasıyla toplam 142 maçta 85 gole imza attı.

     
  • Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    M. CITY İLE 72 GOL!

    Daha sonra 2011 yılında 37 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Dzeko, Premier Lig'de de gollerine devam etti. City formasıyla 189 maçta 72 gol kaydeden yıldız isim, 4 sezon ter döktüğü Manchester City ile 2 Premier Lig şampiyonluğu elde etti. 
  • Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    İTALYA'DA GOL KRALI OLDU!

    2015 yılında ise Edin Dzeko'nun Türkiye'den önceki son durağı olan İtalya yılları başladı. 2015 yılında kiralık olarak formasını giydiği Roma'ya 2016 yılında 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Dzeko, kariyerinin en olgun ve başarılı dönemini İtalya'da yaşadı.
  • Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    2016-2017 sezonunda Roma formasıyla Serie A'da 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Dzeko, Avrupa Ligi'nde de 8 golle krallık yarışını zirvede tamamladı. Fenerbahçe'nin yeni süperstarı, Roma formasıyla çıktığı toplam 260 maçta 119 kez fileleri havalandırmayı başardı. 
  • Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Dzeko, 2021 yılında ise 35 yaşındayken 2.8 milyon euro bedelle Inter'in yolunu tuttu. Milano ekibinde 101 kez forma giyen tecrübeli futbolcu 31 gol kaydetti. Dzeko bu sezon ise Inter formasıyla  Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösterirken, turnuvayı 4 golle tamamladı. Dzeko, İtalya kariyerini 361 maçta 150 golle noktalayarak inanılmaz bir istatisiğe imza attı.
  • Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    TEK RAKİBİ RONALDO!

    Avrupa'da attığı gollerle adını tarihe yazdıran Edin Dzeko'nun tek rakibi ise Cristiano Ronaldo... 
  • Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Edin Dzeko, Avrupa'nın beş büyük liginin en az üçünde (Premier Lig, La Liga, Serie A) Cristiano Ronaldo ile birlikte 50 gol barajına ulaşan iki oyuncudan biri oldu.
  • Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Yıldız futbolcu, Serie A'da 107, Bundesliga'da 66 ve Premier Lig'de ise 50 kez fileleri havalandırdı. 

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