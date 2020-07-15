Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonundan itibaren yabancı kuralının değişeceğini açıklarken bu karar büyük tartışma yarattı. TFF, gelecek sezon takımların kadrolarında 14 yabancı bulundurup 8'ini sahada, 6'sını ise kulübede oturtacağını duyururken bu rakamlar, 2021-2022 sezonunda 7+5, 2022-2023 sezonundan itibaren ise 6+4 olacak.

SINIR GELİYOR AMA SÜPER LİG İLK DEFA "ARTI"DA!

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; son 15 yılda 9. kez değişen yabancı kuralları arasında ekonomik anlamda en verimli dönem 14 yabancılı son dönem oldu. Söz konusu 5 yılın 4'ünde Süper Lig, toplam transfer bilançosunda artıda yer alırken yurt dışına en fazla oyuncu satışı da bu süreçte gerçekleşti.

Takımlar, 14 yabancılı dönemde genç yabancılara da "sınır" endişesi taşımadan yatırım yapma imkanı buldu. Bu noktada en önemli transfere ise Fenerbahçe imza attı. Sarı-lacivertliler, sadece 180 bin Euro bonservis ödediği Eljif Elmas'ı, 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satarak çok önemli bir kâr elde etti.

* Değerler milyon Euro cinsindendir.

EN PAHALI 10 SATIŞIN 9'U BU DÖNEMDE



14 yabancılı dönemde Süper Lig kulüpleri oyuncu satışından önemli gelirler elde etti. Yerli oyuncular, önemli bedellerle Avrupa'nın yolunu tutarken takımlarda bulunan yabancılar da bu dönemde yüksek rakamlı satışlar gerçekleştirdi. Öyle ki, Süper Lig'in en yüksek bedelli 10 satışının 9'u son 5 yılda gerçekleşti.

YERLİLER REKOR KIRDI

14 yabancıyla geçen 5 yılda yerli oyuncuların Avrupa'ya gitme oranı oldukça yükseldi. Yabancı serbestliğinden önceki 8 yılda, sadece 15 futbolcu yurt dışına transfer olurken, serbestlikten sonra ise bunun neredeyse 2 katından fazla yerli futbolcu yurt dışına transfer oldu.

TFF'NİN YABANCI KURALI KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, geçtiğimiz hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamaya göre;

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı getirildi. Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcudan sadece 8'i müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak.

2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri, en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Kadroda bulunan 12 futbolcudan sadece 7'si müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak.

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu kadroya katabilecek. Kulüplerin 10 futbolcuyla sözleşme yapılması halinde bu oyunculardan en az 1 tanesi 1 Ocak 2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek. Sadece 6 yabancı uyruklu futbolcu müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

AVRUPA'DA DURUM NASIL?

Premier Lig (İngiltere): Yabancı sayısı sınırsız. Transfer edilecek oyuncuların son iki yılda %75 milli takımda oynama şartı bulunuyor.



La Liga (İspanya): Avrupa Birliği vatandaşları yerli statüsünde. AB dışından ise 3 futbolcunun transferine izin veriliyor.



Ligue 1 (Fransa): AB vatandaşları yerli kabul ediliyor. AB dışı 4 yabancı transfer edilebiliyor.



Bundesliga (Almanya): Almanya'da 2006'dan beri ülkelere göre yabancı sınırlaması bulunmuyor.



Serie A (İtalya): Avrupa Birliği vatandaşları yerli statüsünde. AB dışından ise 2 futbolcunun transferine izin veriliyor.