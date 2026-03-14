        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Renato Nhaga: Süper Lig'de ilk golümü attım, çok mutluyum - Galatasaray Haberleri

        Renato Nhaga: Süper Lig'de ilk golümü attım, çok mutluyum

        Galatasaray'ın genç oyuncusu Renato Nhaga, Süper Lig'in 26. haftasında 3-0 kazandıkları Başakşehir maçında fileleri havalandırarak ligde siftah yaptı. Karşılaşmanın ardından Süper Lig'de attığı ilk golle ilgili konuşan Nhaga, "Süper Lig'de ilk golümü attım, galibiyete katkıda bulunduğum ve takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2026 - 23:21
        "Süper Lig'de ilk golümü attım, çok mutluyum"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i 3-0 yenen Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydeden Renato Nhaga, maçın ardından konuştu.

        "SÜPER LİG'DE İLK GOLÜMÜ ATTIM, ÇOK MUTLUYUM"

        Nhaga, "Süper Lig'de ilk golümü attım. Çok önemli bir maçta galibiyete katkıda bulunduğum ve takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum." dedi.

        18 yaşındaki genç futbolcu, taraftarlar için, "Onlar sayesinde çok motive oluyorum, desteklerini hissediyorum. Çalışmaya devam edeceğim ve her seferinde onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

        "GALATASARAY'DA KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

        Renato Nhaga, "Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu ben zaten biliyordum. Ancak en çok şuna şaşırdım: Burada bir aile ortamı var ve bu aile hissini çok güzel yansıtıyorlar. Galatasaray gerçekten farklı bir kulüp. Bunu hiç beklemiyordum; kendimi evimde gibi hissediyorum." sözlerini sarf etti.

        Genç futbolcu, "Çok iyi hissediyorum İstanbul'a geldiğim için. Çok hızlı alıştım. İngilizce öğrenmeye devam ediyorum. İyi iletişimler kurabiliyorum burada." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 11 Mart 2026 (İran Savaşı Ne Kadar Sürecek?)

        Savaş bitecek mi genişleyecek mi? Trump İran'dan çıkış yolu mu arıyor? Trump savaşı bitirebilecek mi? ABD savaşa "plansız" mı girdi? Bu savaşın kazananı var mı? ABD-İsrail hedeflerine ulaşabildi mi? ABD çekilse de İsrail durur mu? İran savaşı ne kadar sürecek? Trump "Savaş yakında bitecek" dedi mümk...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Başakşehir'e karşı 8'de 8!
        Başakşehir'e karşı 8'de 8!
        Erakçi: Rusya ve Çin bizim stratejik ortaklarımızdır
        Erakçi: Rusya ve Çin bizim stratejik ortaklarımızdır
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        İlber
        İlber
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon