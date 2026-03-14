Renato Nhaga: Süper Lig'de ilk golümü attım, çok mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i 3-0 yenen Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydeden Renato Nhaga, maçın ardından konuştu.

"SÜPER LİG'DE İLK GOLÜMÜ ATTIM, ÇOK MUTLUYUM"

Nhaga, "Süper Lig'de ilk golümü attım. Çok önemli bir maçta galibiyete katkıda bulunduğum ve takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum." dedi.

18 yaşındaki genç futbolcu, taraftarlar için, "Onlar sayesinde çok motive oluyorum, desteklerini hissediyorum. Çalışmaya devam edeceğim ve her seferinde onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

"GALATASARAY'DA KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Renato Nhaga, "Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu ben zaten biliyordum. Ancak en çok şuna şaşırdım: Burada bir aile ortamı var ve bu aile hissini çok güzel yansıtıyorlar. Galatasaray gerçekten farklı bir kulüp. Bunu hiç beklemiyordum; kendimi evimde gibi hissediyorum." sözlerini sarf etti.

Genç futbolcu, "Çok iyi hissediyorum İstanbul'a geldiğim için. Çok hızlı alıştım. İngilizce öğrenmeye devam ediyorum. İyi iletişimler kurabiliyorum burada." diye konuştu.