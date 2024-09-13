Aslında, hiç kimse aynı gökkuşağını görmez; her kişinin farklı bir antisolar noktası ve her kişinin farklı bir ufku vardır. Bir izleyiciye gökkuşağının "sonunun" altında veya yakınında görünen biri, kendi ufkundan uzanan başka bir gökkuşağı görecektir.