Renk görme bozukluğu olanlara özel sertifikalı ekran

Önde gelen teknoloji üreticilerinden Samsung Electronics, 2023 model TV ve monitör serisine SeeColors modunu eklediğini açıkladı. Yeni erişilebilirlik özelliği ile, renk görme bozukluğunun derecesine ve türüne göre farklı renk ayarları yapmaya imkan tanıdığı belirtildi

SeeColors moduyla, kullanıcıların kendilerine içlerinden en uygun olanı seçebileceği dokuz görüntü ön ayarı sunuluyor. Bu özellik, izleyicilerin renk görme bozukluğu derecesine veya türüne bağlı olarak ekrandaki renkleri kolayca ayırt edebilmesini sağlayan kırmızı, yeşil ve mavi renk seviyelerini ayarlıyor.

2017'DE UYGULAMA OLARAK SUNULMUŞTU

Renk görme bozukluğuna sahip izleyicilerin, ekrandaki görüntüleri olması gerektiği gibi görerek içeriklerin keyfini çıkarmasına yardımcı olan SeeColors özelliği, ilk kez 2017'de bir uygulama olarak kullanıma sunulmuştu. Artık bu özellik, TV ve monitörlerin erişilebilirlik menülerine entegre edildi. 2023 model ürün satın almış olan tüketicilerin cihazlarındaki erişilebilirlik menüsüne SeeColors özelliği eklemesi için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlanacak. Bu özelliğin kolaylık sağlamak için kullanıldığı ve hastalıkların veya diğer durumların teşhisi için veya herhangi bir hastalık veya tıbbi sorunun iyileştirilmesi, hafifletilmesi, tedavisi veya önlenmesi amacını taşımadığı ise özellikle vurgulanıyor.

TÜV SERTİFİKALI ÖZELLİK

Samsung, renk görme bozukluğu olanların Samsung ekranlarında izlediği içeriklerden daha fazla keyif almasını sağlayan SeeColors modu için TÜV Rheinland'dan ‘Color Vision Accessibility/Renk Görme Erişilebilirliği’ sertifikası aldı. Bu yetkinlik, Samsung'un ‘Screens Everywhere, Screens for All /Her Yerde Herkes İçin Ekran’ vizyonu kapsamındaki erişilebilirlik taahhüdünün bir adımını oluşturuyor.

Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkan Yardımcısı Seokwoo Jason Yong, konuyla ilgili olarak, "Renk körlüğü ya da görme bozukluğu yaşayanlara yardımcı olmak için 2023 model TV ve monitör serimizde, SeeColors ve Relumino Modu da dahil olmak üzere, yeni erişilebilirlik özellikleri sunmaktan heyecan duyuyoruz. ‘Her Yerde Herkes İçin Ekran' vizyonu altında inovasyonlar yapmaya ve kapsayıcı teknolojileri tüketicilerimize sunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.