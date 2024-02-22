Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Rennes'e galibiyet yetmedi: Milan turu geçti! - Futbol Haberleri

        Rennes'e galibiyet yetmedi: Milan turu geçti!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Milan, deplasmanda Rennes'e 3-2 kaybetti. İlk maçı 3-0 kazanan Milan, son 16 turuna yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 23:23 Güncelleme: 22.02.2024 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milan, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Rennes ile Milan karşı karşıya geldi. Roazhon Park Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-2'lik skorla Rennes oldu.

        Fransız temsilcisi, 11. dakikada Benjamin Bourigeaud ile öne geçti. Milan, bu gole 22. dakikada Luka Jovic ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

        Rennes'te ilk golü atan Bourigeaud, 54'te penaltıyı gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Milan, 58'de Rafael Leao ile bir kez daha skoru eşitledi.

        Rennes'te gecenin yıldızı Bourigeaud, 68'de penaltıdan attığı golle bir kez daha takımını öne geçirdi.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Rennes sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

        Rennes'e 3-2'lik galibiyet yetmedi. İlk maçı sahasında 3-0'lık skorla kazanan Milan, tur atlayan taraf oldu. İtalyan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Gezeravcı üniversitelilerle buluştu
        Gezeravcı üniversitelilerle buluştu
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Annesi öldükten 3 saat sonra hayatını kaybetti
        Annesi öldükten 3 saat sonra hayatını kaybetti
        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Emekli öğretmen önce oğlunu sonra kendini vurdu
        Emekli öğretmen önce oğlunu sonra kendini vurdu
        Takım otobüsüne bombalı saldırı!
        Takım otobüsüne bombalı saldırı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Putin'den Biden'a: Sözleri kaba
        Putin'den Biden'a: Sözleri kaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kartal ile Çalıkuşu
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kartal ile Çalıkuşu
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"