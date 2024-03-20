Resim çalışmalarını fakültenin maskotu kedi ve köpekler eşliğinde yapıyorlar

Öğrencilerden Fatmanur Orhan ise evinde de iki kedi beslediğini söyledi. Hem evde hem de okulda can dostlarıyla vakit geçirdiğini ifade eden Orhan, "Onlarla beraber yaşadığımız için mutluyuz. Atölyede resim yaparken yanımıza geliyorlar, onların istediği şey sadece sevgi" diye konuştu. Şimal Gümüş de kedileri çok sevdiğini dile getirdi.