Resimli cuma mesajları ve sözleri 2025! En güzel, ayetli, dualı, anlamlı cuma mesajları
Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öncesinde birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, ayetli, dualı, anlamlı, yeni, resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 24 Ocak 2025 resimli, kısa, anlamlı, dualı, ayetli cuma mesajları ve sözleri...
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma gününde camilere akın edecek olan İslam alemi, resimli cuma mesajlarını gündemine aldı. Bu kağsamda sosyal medya üzerinden birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli, dualı, yeni, kısa, uzun, anlamlı cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 'Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri...'
CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2025
İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Rabbimiz dualarımız kabul buyursun. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.
Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
Bir gün dünyaya ait bir derdin olursa rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme, derdine dönüp benim büyük bir rabbim var de. Hayırlı cumalar.
Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.