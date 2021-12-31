Hayırlı Cumalar... Bugün en özel cuma mesajlarını derledik. En güzel anlamlı cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu etmek tek tık uzağınızda. İster anlamlı kısa cuma mesajları ister uzun cuma mesajlarını eşinize dostunuza yollayın. İşte 31 Aralık cuma mesajları resimli yeni 2021...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ 2021

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar...

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…