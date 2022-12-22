Resmi açıklama: Messi, Barcelona'ya dönecek mi?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Resmi açıklama: Messi, Barcelona'ya dönecek mi?

Barcelona Başkanı Joan Laporta kulüp televizyonuna Lionel Messi'nin olası dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ABONE OL
  • RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! Messi, Barcelona'ya dönecek mi? - Son dakika spor haberleri

    Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan yıldız oyuncu Lionel Messi'nin sezon sonunda Barcelona'ya dönüp dönmeyeceği iddialarına kulüp başkanı Joan Laporta yanıt verdi.
  • RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! Messi, Barcelona'ya dönecek mi? - Son dakika spor haberleri

    Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasına 2021-2022 sezonunda veda eden Lionel Messi bedelsiz bir şekilde Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. 
  • RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! Messi, Barcelona'ya dönecek mi? - Son dakika spor haberleri

    Transfer olduğu günden bu yana Barcelona'ya dönüşü konuşulan Messi için Barcelona Başkanı Juan Laparto'dan açıklama geldi. 
  • RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! Messi, Barcelona'ya dönecek mi? - Son dakika spor haberleri

    Barça Tv'ye konuşan Laporta, "Messi'nin Barcelona'ya dönmesini elbette istiyorum ama bir beklenti yaratamayız. Şu anda Paris Saint Germain'in oyuncusu ve bu çok karmaşık bir konu." ifadelerini kullandı.
  • RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! Messi, Barcelona'ya dönecek mi? - Son dakika spor haberleri

    "BURADA 'MESSI' OLDU"

    Messi'nin Barcelona'da büyüdüğünü hatırlatan Laporta, "Leo, artık bir dünya şampiyonu ve tüm zamanların en iyi futbolcusu. Onun adına gerçekten çok mutluyuz. O, Barcelona'da yetişti ve herkesin bildiği oyuncu haline burada geldi. Leo'nun hala Barcelona'yı yürekten sevdiğine inanıyorum. Ona yeniden sahip olmayı tabii ki de isteriz. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek." ifadelerini kullandı.
  • RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! Messi, Barcelona'ya dönecek mi? - Son dakika spor haberleri

    Yıldız oyuncu Lionel Messi 21 yıl terlettiği Barcelona forması ile 778 maça çıkmış 672 gol ve 303 asistlik performans göstermişti. 
  • RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! Messi, Barcelona'ya dönecek mi? - Son dakika spor haberleri

    Paris Saint-Germain formasıyla da 53 maça çıkan Messi 23 gol ve 29 asistlik performans sergiledi.
  • RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! Messi, Barcelona'ya dönecek mi? - Son dakika spor haberleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.