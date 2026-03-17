Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Resmi Gazete'de bugün neler var? 17 Mart 2026 Resmi Gazete kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? 17 Mart 2026 Resmi Gazete kararları neler?

        Türkiye'de yasaların ve yönetmeliklerin resmiyet kazandığı kaynak olan Resmi Gazete'nin 17 Mart 2026 tarihli sayısı yayımlandı. Ekonomi, çevre, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda yeni düzenlemelerin yer aldığı sayıda, özellikle iş dünyasını ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri dikkat çekiyor. İşte 17 Mart 2026 Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Resmi Gazete, 17 Mart 2026 tarihli sayısıyla kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Yayımlanan yeni kararlar, hem vatandaşların haklarını hem de iş dünyasının dinamiklerini etkileyebilecek düzenlemeler içeriyor. Peki, 17 Mart 2026 Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11064)

        –– Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2026 Yılında Alınacak Maktu Ücretlerin, 1/1/2026 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 23/12/2019 Tarihli ve 1841 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Yer Aldığı Şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11065)

        –– Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11066)

        –– 2026 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesi ile Bölgesel Girişim Sermayesi Uygulamalarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11067)

        –– Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilerin Türkiye Gümrük Bölgesinden Transit Geçişine ve Transit Ticaret Kapsamında Yeniden İhracatına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11068)

        –– Orta Karadeniz Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11069)

        –– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 250.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11070)

        –– Ankara İli, Etimesgut, Gölbaşı ve Bala İlçelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Ankara İli İçmesuyu Temin Projesi (Kesikköprü) Revize Ön Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11071)

        –– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Yer Alan Doğal Gaz Boru Hattı Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11072)

        –– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazlarda Elektrik Dağıtım Tesis Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, Hat Emniyet Sahalarının İse İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11073)

        –– 154 kV Arakonak-1 GES TM-Bulanık TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11074)

        –– 154 kV Uzundere I-II HES TM-Çayeli TM Enerji İletim Hattının 6 Numaralı Direğinin Deplase Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salının Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11075)

        –– 154 kV Türkeli TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11076)

        –– 400 kV Saros Havza TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11077)

        –– Yüksekova Sulaması Projesi (DAP) Kapsamındaki Yüksekova Dilimli Sulama Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11078)

        –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 11079)

        YÖNETMELİKLER

        –– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

        –– Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/147, K: 2025/223 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2024/115, K: 2025/235 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/8 (Değişik İşler), K: 2025/10 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/79, K: 2025/257 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2025/121, K: 2025/271 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2025/126, K: 2025/272 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2025/128, K: 2025/273 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2025 Tarihli ve 2021/14318 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Arazide ölü bulunan emekli öğretmenin ölümüyle ilgili 3 gözaltı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        GPS'siz konum bulan robotlar