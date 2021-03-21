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Resmi Gazete'de yayımlandı: 2 ilin sınırı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararla iki ilin sınırı değişti. Bu kapsamda Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesi Muş'a bağlandı. Giresun'un Bulancak ilçesi ile Ordu'nun Kabadüz ilçesi arasındaki il sınırı da yeniden belirlendi. Ayrıca 15 bölge de kesin korunacak hassas alana dönüştürüldü

Resmi Gazete'de yayımlandı: 2 ilin sınırı değişti
2 ilin sınırı değişti
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HABERTURK.COM

İki ilin sınırlarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yer aldı. Bu kapsamda Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesi Muş'a bağlandı. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Diyarbakır ili, Kulp ilçesi, Alaca Mahallesi'nde Şenyayla olarak bilinen, Muş-Diyarbakır il sınırı olan Berroşk Komları, Gencuk ve Misur derelerinin kesişim noktasından Billur Deresi'ni takiben Pizar Tepe, 2047 rakımlı Kartal Tepe, Seğla Tepe, Gelyememi Deresi, Vorikamera Tepe güney eteklerinden Muhammetemin Deresi'nden Orta Deresi'nin dere yatağını takiben Murat Nehri ile birleştiği yer arasında kalan bölgenin Muş iline bağlanmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

GİRESUN VE ORDU SINIRI DA DEĞİŞTİ

Giresun’un Bulancak ilçesi Aydındere Belediyesi ile Ordu’nun Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi arasındaki il sınırı da yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

"3 bin 107 metre rakımlı Karagöl Tepesi’nden başlayarak 2244 metre rakımlı Çakmaklı Tepe’ye, buradan kuzey istikametindeki Öküzkaya Tepesi’nde, aynı istikameti takiben Yaşlıyurt Tepesi’nin doğu eteğinden, Oyuk Deresi gözünü takiben Mekteptaşı Tepesi’nin batısına, buradan kuzey istikametini takiben Taşbaşı Tepesi’ne, Taşbaşı Tepesi’nden 2149 metre rakımlı Keltepe’ye, Keltepe’den kuzey batı yönündeki Uzuncaen Tepesi’ne, aynı yönü takiben Olukbaşı Tepesi’ne, Olukbaşı Tepesi’nden Dikmetaş Mezarlığı’na, buradan kuzey batı istikametinde devam eden Semen Deresi boyunca Sinanlı Deresi ile birleşen köprüye, buradan Sinanlı Deresi’nin devamı olan Semen Deresini takip ederek Semen Deresi’nin Molla Hüseyin Deresi ile birleşen yerde bulunan Cinni Değirmeni’ne birleşen hat olarak tespit edilmiştir."

15 BÖLGE 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN'A DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Öte yandan 15 bölge daha kesin korunacak hassas alana dönüştürüldü. Buna göre Antalya, Isparta, Nevşehir, Van, Kırşehir ve Balıkesir'de 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen bölgeler şöyle sıralandı:

Antalya'nın Serik ilçesindeki Kumköymevkii Deniz Kaplumbağaları Üreme Alanı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Tekirova Adrasan Gelidonya Burnu arası.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yalnız Adası ile Marmara ilçesindeki 2 nolu Marmara Adası Bedalan mevkii ve Marmara Adası-Saraylar mevkiindeki 4, 5 ve 6 nolu mevkiler.

Isparta'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçeleri sınırındaki Beyşehir Gölü ve Pınargözü Mağarası.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki Tatlarin Kasabası

Van'ın Çatak ilçesindeki (Beyazsu) Ganisipi Şelalesi.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Direk Gölü ile Ulukışla ilçesindeki Meydan Yaylası.

Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü ile Obruk Köyü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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