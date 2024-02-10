Resmi Gazete'de yayımlandı! B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı?
Sürücüler tarafından merakla beklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilmesine imkan sağlayan düzenlemenin detayları belli oldu. Yayımlanan karar, "B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı?" Sorusunu beraberinde getirdi. İşte B sınıfı ehliyetle motor kullanılır mı sorusunun yanıtı...
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "B sınıfı ehliyetle 125 cc motor kullanılır mı, yürürlüğe girdi mi?" Sorusunu gündeme getirdi. İşte B sınıfı ehliyet ile 125cc'ye kadar motosiklet kullanımı belirli kurallara bağlayan şartlara ilişkin tüm detaylar...
B SINIFI EHLİYETLE 125 CC MOTOR KULLANILIR MI?
Motosiklet sektöründe 1 seneden fazladır talep edilen kritik bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 125cc'ye kadar olan motosikletler artık B sınıfı ehliyetle de kullanılabilecek.
BAKAN YERLİKAYA: TÜM MOTOSİKLET TUTKUNLARINA HAYIRLI OLSUN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyurarak konuyla ilgili detayları aktardı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilmesini sağlayan Yönetmelik değişikliği Bugün 32456 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu düzenlemeyle;
2 yıllık “B” sınıfı sürücü belgesi olan,
5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan,
Sağlık şartlarını taşıyan,
Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp, sınavda başarılı olan,
B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri harç ödemeden ve Sürücü Belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.
Tüm motosiklet tutkunlarına hayırlı olsun.
Yönetmeliğin çıkması için birlikte çalıştığımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür ederim????????
Eğitim Güvenli Sürüşün Anahtarıdır. Lütfen Trafik Kurallarına Uyalım."
BAKAN YERLİKAYA: TÜM MOTOSİKLET TUTKUNLARINA HAYIRLI OLSUN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyurarak konuyla ilgili detayları aktardı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilmesini sağlayan Yönetmelik değişikliği Bugün 32456 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu düzenlemeyle;
2 yıllık “B” sınıfı sürücü belgesi olan,
5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan,
Sağlık şartlarını taşıyan,
Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp, sınavda başarılı olan,
B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri harç ödemeden ve Sürücü Belgelerini değiştirmeden sisteme işlenen şerh ile ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.
Tüm motosiklet tutkunlarına hayırlı olsun.
Yönetmeliğin çıkması için birlikte çalıştığımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür ederim????????
Eğitim Güvenli Sürüşün Anahtarıdır. Lütfen Trafik Kurallarına Uyalım."
Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, "Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde bu fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar için belirlenen direksiyon eğitimi dersinin tamamlanarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere ülkemiz sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilir" ifadesi de yer alıyor.
Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenecek, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmayacak. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da sürücü belgesinin geçici veya daimî olarak geri alınması halinde ise başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi iptal edilecek.
Bugüne kadar sadece 50cc'ye kadar olan motosikletler B sınıfı ehliyet ile kullanılabiliyordu. 50cc ve 125cc aralığındaki motosikletleri kullanmak için ise A1 sınıfı ehliyet zorunluluğu bulunuyordu.