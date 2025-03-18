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        Haberler Ekonomi Altın Resmi Gazete'de yayımlandı: Banka üzerinden alınan altına ek vergi - Altın Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Banka üzerinden alınan altına ek vergi

        Bankadan yapılan altın alım satım işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve binde 2 (%0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) uygulanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 07:18 Güncelleme: 18.03.2025 - 07:20
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        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; 17 Mart 2025 tarihinden itibaren, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

        DAHA ÖNCE DE GETİRİLMİŞTİ, ANCAK YASAL DAYANAĞI OLMADIĞI İÇİN İPTAL EDİLMİŞTİ

        Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.05.2020 tarihli yazısı ile başlatılan bu uygulama [1], aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın 28/03/2023 tarih ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edilmişti.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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