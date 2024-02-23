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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı yüzde 30'dan 2024 yılı için yüzde 50'ye yükseltildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 05:46 Güncelleme: 23.02.2024 - 05:46
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        İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
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        İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2024 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan İşsizlik Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

        AA'nın haberine göre, söz konusu kanunda yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranının, 2024 yılı için yüzde 50'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

        İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.

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