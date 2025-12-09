Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre üretim sözleşmesinin nüsha teslim süresi uzatıldı. Düzenlenen sözleşmenin bir nüshası üreticide, biri alıcıda bırakılmak kaydıyla üçüncüsü imzalanmasını müteakip 30 iş günü içinde üreticinin kayıtlı olduğu Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne teslim edilebilecek.

Tarımsal üretim sözleşmesi hayvansal üretimde çiğ sütte ve tiftikte ürünün tesliminden önce, su ürünleri avcılığında avlanma yasağı uygulanan türlerde avcılık dönemi başlangıcından önce, diğer türlerde ürün tesliminden önce imzalanacak.

Sözleşmeli tohumluk üretiminde üretici tarafından yetiştiricisine verilen materyallerin her hakkı tohum üreticisine ait olacak. Tohumluk materyaller üreticinin bilgisi ve onayı dışında tohum yetiştiricisi tarafından üçüncü kişilere satılamayacak. Tohumluk materyallerin izinsiz üçüncü kişilere satılması durumunda ilgili kanun kapsamında cezai işlem uygulanacak.