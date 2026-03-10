Canlı
        Resmi Gazete'nin 10 Mart tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 10 Mart 2026 Salı Resmi Gazete kararları...

        Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 10 Mart 2026 Salı Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        2

        10 MART RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 41) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 100)

        İLKE KARARI

        –– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 26/02/2026 Tarihli ve 4032 Sayılı İlke Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2024/133, K: 2025/233 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/35, K: 2025/239 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/89, K: 2025/243 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/103, K: 2025/250 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/189, K: 2025/259 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

