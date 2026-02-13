Canlı
        Resmi Gazete kararları 13 Şubat 2026: Bugünkü Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        13 Şubat 2026 Resmi Gazete yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 13 Şubat tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 13 Şubat 2026 Cuma Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 13.02.2026 - 01:05 Güncelleme: 13.02.2026 - 07:17
        1

        2

        13 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

        –– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 193)

        MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

        –– Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Mezkûr Anlaşmanın “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren İlişik 11 Ekim 2024 Tarihli ve 1/2024 Sayılı Kararının 1 Ocak 2025 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10941)

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Muğla İli, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu Mahallesinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Bağlantı Yolu ve Proje Sahasına Rastlayan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10942)

        –– Rize İli, Merkez İlçesi, Yağlıtaş Mahallesinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanda Yer Alan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10943)

        –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10944)

        YÖNETMELİKLER

        –– Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10945)

        –– Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

        TEBLİĞLER

        –– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 99) (Parasal Sınırlar)

        –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 591)

        –– Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

