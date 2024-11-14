Resmi Gazete kararları 14 Kasım 2024: 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayınlandı mı? 7531 Sayılı Kanun yürürlüğe girdi!
14 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. Birçok madde barındıran 9. Yargı Paketi, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarih hakkında araştırmalar ise sürüyordu. 7531 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Peki, bugünkü Resmi Gazete kararları neler? İşte, 14 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları ve 7531 Sayılı Kanun hakkında detaylar.
Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan ‘’9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayınlandı mı?’’ sorusu yanıt buldu. 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 14 Kasım tarihli Resmi Gazete sayısında yer alan ve birçok madde barındıran Kanun hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İşte 14 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, 9. Yargı Paketi içeriği ve kapsamı hakkında detaylar…
9. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?
Resmi Gazete'nin 14 Kasım tarihli sayısında 7531 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. 29 maddeden oluşan kanun yer aldı.
Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.
Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.
Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.
Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek.
Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek.
Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.
AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle düzenlemeden, evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin hükümler çıkarıldı.
Ek olarak birçok madde barındıran Kanun, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7531 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İÇİN TIKLAYINIZ
TBMM KARARI
1436 Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9125)
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9126)
–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Rize İli, Merkez İlçesi, Fener Mahallesinde Bulunan Alanının Sınır ve Koordinatlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9127)
–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 9128)
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Adalet Akademisi Hâkim ve Savcı Yardımcıları Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
–– Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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