Resmi Gazete yayımlandı: İşte 19 Şubat 2026 Resmi Gazete'de alınan karar neler?
Resmi Gazete kararları 19 Şubat Perşembe günü yayımlandı.
19 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı.
19 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI
YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Üniversitesi Antalya Bölgesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 4 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri