        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 19 Şubat 2026: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete yayımlandı: İşte 19 Şubat 2026 Resmi Gazete'de alınan karar neler?

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 19 Şubat Perşembe günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 19 Şubat 2026 Perşembe Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 19.02.2026 - 01:46 Güncelleme: 19.02.2026 - 01:46
        1

        19 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra yargıtay kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete’de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        2

        19 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÖNETMELİKLER

        –– İstanbul Üniversitesi Antalya Bölgesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        YARGI BÖLÜMÜ

        YARGITAY KARARLARI

        –– Yargıtay 4 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

