        28 Şubat 2026 Resmi Gazete yayımlandı! İşte alınan kararlar

        28 Şubat 2026 Resmi Gazete yayımlandı! İşte alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 28 Şubat tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 28 Şubat 2026 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 28.02.2026 - 00:54
        1

        28 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 28 Şubat 2026 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        2

        RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-42.1.a)

        KURUL KARARLARI

        –– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/02/2026 Tarihli ve 2026/266 Sayılı Kararı

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/02/2026 Tarihli ve 14358, 14360 ve 14361 Sayılı Kararları

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

