5 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar
Resmi Gazete'nin 5 Ağustos tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 5 Ağustos 2025 Salı Resmi Gazete kararları...
Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 5 Ağustos 2025 Salı Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...
5 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Antalya Bilim Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ
–– Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük
TEBLİĞ
–– 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/13)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2023/197, K: 2025/91 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/16 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/17 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2021/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/18 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 tarihli ve E: 2020/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/19 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2025 Tarihli ve 2023/102251 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2025 Tarihli ve 2020/15944 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2025 Tarihli ve 2022/73603 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri