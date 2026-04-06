        Haberler Bilgi Resmi Gazete kararları 6 Nisan 2026: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete yayımlandı: İşte 6 Nisan 2026 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 Nisan Pazartesi günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 6 Nisan 2026 Pazartesi Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 06.04.2026 - 00:52 Güncelleme:
        6 Nisan Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra anayasa kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete’de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        6 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÖNETMELİKLER

        –– Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/87, K: 2025/253 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2025 Tarihli ve E: 2025/40, K: 2025/261 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2026 Tarihli ve E: 2025/182, K: 2026/9 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2025 Tarihli ve 2020/2003 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 4/11/2025 Tarihli ve 2021/63800 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

