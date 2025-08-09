Habertürk
Habertürk
        Resmi Gazete kararları 9 Ağustos 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete yayımlandı! İşte 9 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 Ağustos Cumartesi günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 9 Ağustos 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 09.08.2025 - 00:44 Güncelleme: 09.08.2025 - 00:44
        1

        9 Ağustos Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmeliklerin yanı sıra ilanlar bölümü dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        2

        9 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÖNETMELİKLER

        –– Nükleer Santrallerde Tesis İçi Doğru Akım Güç Kaynakları Yönetmeliği

        –– Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

        –– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        TEBLİĞ

        –– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE'DE ALINAN KARARLAR İÇİN TIKLAYINIZ

