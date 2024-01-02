Haberler Gündem Resmi tatiller 2024 takvimi: Dini, milli bayramlar ve resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

Resmi tatiller 2024 takvimi: Dini, milli bayramlar ve resmi tatiller hangi güne denk geliyor? Tatil planlarını önceden yapmak isteyenler 2024 yılı resmi tatiller listesini araştırıyor. Özellikle dini bayramlar hafta sonu ile birleştirilebilirse tatiller 9 güne kadar uzatılabiliyor. Bu noktada gözler "2024 resmi tatiller hangi güne denk geliyor?" sorusuna çevrildi. İşte, resmi tatil günleri 2024 takvimi... Habertürk Giriş: 02.01.2024 - 11:33 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:33 facebook

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Bu senenin ilk resmi tatili olan yılbaşının geride kalmasıyla 2024 yılı resmi tatil günleri araştırması sıklaştı. Hafta içine denk gelen dini ve milli bayramlarda birçok özel sektör çalışanı ve kamu kuruluşları tatil yapıyor. Peki, 2024 yılında hangi günler tatil olacak? İşte, 2024 yılı resmi tatiller listesi...

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1 Ocak 2024 Yılbaşı - 1 gün tatil 2024 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Pazartesi yani yılbaşı günü. Cumartesi ve Pazar günü de tatil olduğu için yılbaşında hafta sonu ile birlikte toplam 3 günlük tatil var. 2023 yılı yılbaşı Pazar gününe denk geldiği için ek bir tatil olmamıştı.