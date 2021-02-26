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Restoran işletmecileri 1 Mart'ta belirli bölgelerde açılmayı bekliyor

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, risk düzeyinin düşük olduğu ve mavi kategorideki illerde pazartesiden itibaren restoranların açılmasını umut ettiklerini belirterek, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyoruz." dedi.

Restoranlar 1 Mart'ı bekliyor - Haberler
AA

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, risk düzeyinin düşük olduğu ve mavi kategorideki illerde pazartesiden itibaren restoranların açılmasını umut ettiklerini belirterek, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek sektörün taleplerini ileten Bingöl, son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmelerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bingöl, sektörün sıkıntılarını ve taleplerini son olarak Sağlık Bakanı Koca'ya ilettiklerini kaydederek, "Pazartesi günü yani 1 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın bazı yerlerle ilgili müjdeli haber vereceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.

Tüm görüşmelerinde "karşı tarafların, sektörün sorunlarını ayrıntılı şekilde dinlediği ve sıkıntılara kayıtsız kalmadığını" dile getiren Bingöl, önerilerinin bir kısmının uygulamaya geçmesini beklediklerini söyledi.

Bingöl, "Risk düzeyinin düşük olduğu ve mavi kategorideki illerde pazartesiden itibaren restoranların açılmasını umut ediyoruz. İzlenimimiz olumlu. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 50 KAPASİTE VE AŞILAMA ÖNERİSİ

Ramazan Bingöl, İstanbul Valisi Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Koca ile görüşmelerinde dile getirdikleri taleplere değinerek, 1 Mart itibarıyla restoranların açılmasını istediklerini bildirdi.

İlk etapta yüzde 50 kapasite kuralı konulabileceğini dile getiren Bingöl, hijyen kurallarının en katı şekilde uygulanması ve tedbirlere uymayanların gerekirse kapatılması çağrısında bulundu.

Bingöl, müşterilerin HES koduyla restoranlara kabul edilmesi gerektiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Açılma konusunda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TÜRES iş birliğiyle salgın önlemlerinin alındığını gösteren TSE Kovid-19 Güvenli İşletme Belgesi'ni alan restoranlara öncelik verilebilir. Bulaş riskini en aza indirmek için yeme-içme sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik verilmeli. Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilmeli, uymayanlara ağır cezalar verilmeli. Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi saat 22:30'a uzatılmalı. Hafta sonu kısıtlamaları belirli saatler aralığında esnetilmeli."

Bingöl, kısmen de olsa açılmanın sektörü rahatlatacağını sözlerine ekledi.

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