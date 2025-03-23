RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR?

Resul Emrah Şahan 1982 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı. Şehir plancısı olarak profesyonel iş hayatına İstanbul Metropolitan Planlama’da (İMP) başladı. Fatih Süleymaniye Bölgesi üzerine çalıştı. 2006-2011 yılları arasında yazılım ve medya sektörlerinde hizmet verdiği firmasını kurdu. 2012 yılında ise çeşitli üst ölçekli planlar ve saha çalışmaları yapmak üzere yerel yönetime geçti.

2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve Projeler Biriminde Proje Koordinatörü olarak çalıştı. 2019 Yerel Seçimlerinde kentsel politikalar üzerine çalışan ekibin moderasyon görevini üstlendi. 20 yıldan fazla Şişli’de yaşamış olan Şahan, 2019 yılında Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2019-2023 yılları arasında Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu süreçte ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ile Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler AŞ’nin (BİMTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

Şahan, profesyonel çalışmalarının yanı sıra Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) çalışmalarında aktif olarak yer almaktadır. 2024 Yerel Seçimlerinde, CHP adayı olarak, rekor oyla Şişli Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Müzikle yakından ilgilenen Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.