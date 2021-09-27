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Girişim sermayesi fonu Revo Capital, 60 milyon euro hedefi ile başlattığı ikinci fonunu talep fazlası ile 90 milyon euro olarak kapattığını açıkladı.

Son 3 ayda 3 çıkış, 3 yatırım gerçekleştiren ve 1 fon kapatan Revo Capital'in, Türkiye, Doğu Avrupa ve Baltıklar'daki teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya devam edeceği belirtildi.

Revo Capital Kurucu Ortağı Cenk Bayrakdar konuyla ilgili olarak, "Türkiye, Doğu Avrupa ve Baltık'tan hızlı büyüyen yazılım ve teknoloji özellikli girişimlere sermaye ve operasyonel/büyüme desteği sağlamanın, endüstri ve küresel liderlik yolunda önemli olduğuna inancımız devam ediyor. İlk kurumsal yatırımcısı olduğumuz Getir'in Türk girişim ekosistemi için önemli bir rol model oluşturduğunu ve benzer başarı hikayeleri yaratılacağına eminim. Belirli dikeylere yatırım yapıyoruz ve gelişmeler bize bu alanların doğruluğunu kanıtlıyor. Girişimcilerle omuz omuza çalışıyoruz, bu yaklaşımımızı ve kanıtlanmış yatırım stratejimizi ikinci fon ile de devam ettireceğiz" dedi.

'10 YILDA 10'DAN FAZLA UNICORN ÇIKAR'

Türkiye'deki teknoloji ekosisteminin küresel yatırımcıların radarına yeniden girdiğini vurgulayan Bayrakdar, "2021'in ilk yarısında Türkiye’deki start-uplara yapılan girişim sermayesi yatırımı tutarı geçen yılın aynı döneminin 8 katına çıkarak yaklaşık 1.5 milyar dolar oldu. Türkiye'deki girişimlere yatırılan sermaye, Avrupa genelinde yatırılan toplam değerin yüzde 2'sini aşarak Türkiye’nin uluslararası bir girişim ekosistemi olarak yerini sağlamlaştırdı. Bu 10 yılda Türkiye'den 10’dan fazla unicorn ve birkaç decacorn çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yeni fonun yatırımları arasında CY Vision, Massive Bio , Akinon, Getir ve Vivoo gibi yatırımların yer aldığı bildirilirken, fintech ve SaaS girişimlerine ek olarak, ikinci fon ile sağlık teknolojilerine de yeni yatırımların gerçekleştirildiği kaydedildi.