İki versiyon halinde çıkan ‘Umarsız’ın sözü ve müziği Reyhan Karaca’nın kendisine, düzenlemesi Emre Gören’e Amerika’da yapılan versiyonu ise İsaac Angel imzası taşıyor.

Türkiye ve Amerika Philadelphia’da çekilen klibin yönetmenliğini İsaac Angel üstleniyor. “Umarsız” ile ilgili Reyhan Karaca şunları söyledi; "Umarsız benim 25 yıllık sanat hayatımda ki kırılma noktam. Bu şarkı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığım gecenin sabahında sözleriyle birlikte 15 dakika da çıktı.O günden sonra hayatımda bir çok şey değişti. Mesela Aşk’ta ‘umarsız’ oldum" dedi.

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