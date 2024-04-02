Televizyonlarda her gün gündüz ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geliyor. Dün televizyonda Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yaban Çiçekleri ve Survivor All Star gibi yapımlar yeni bölümleriyle yer aldı. İşte, 1 Nisan 2024 Pazartesi AB ve total reyting sıralaması...