Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. 12 Mart Perşembe akşamı Veliaht, Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan UEFA Konferans Ligi Samsunspor - Rayo Vallecano maçı heyecanı yaşanırken, İnci Taneleri dizisi final yaparak ekranlara veda etti. Peki, 12 Mart 2026 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…