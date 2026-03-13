Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 12 Mart 2026: Veliaht, Sevdiğim Sensin, Halef, Samsunspor-Rayo Vallecano maçı… ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 12 Mart 2026: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dün akşam Show TV'de Veliaht, Star TV'de Sevdiğim Sensin ve NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmaları da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisi final yaparken, TRT 1'de UEFA Konferans Ligi Samsunspor - Rayo Vallecano maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 12 Mart 2026 reyting sonuçları ile ABC, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 08:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. 12 Mart Perşembe akşamı Veliaht, Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan UEFA Konferans Ligi Samsunspor - Rayo Vallecano maçı heyecanı yaşanırken, İnci Taneleri dizisi final yaparak ekranlara veda etti. Peki, 12 Mart 2026 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        2

        12 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        12 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        12 MART 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        12 MART 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        12 MART 2026 PERŞEMBE ABC REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kuyumcu hırsızları imitasyon bilezik çaldı
        Kuyumcu hırsızları imitasyon bilezik çaldı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!