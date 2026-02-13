Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanıyor. Böylece günün en çok izlenen yapımları belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen Veliaht, İnci Taneleri, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, Gökdelen gibi yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Özellikle yeni dizi Sevdiğim Sensin’in izlenme durumu araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 12 Şubat 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım...