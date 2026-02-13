Reyting sonuçları 12 Şubat 2026: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları sabahın ilk ışıklarıyla beraber izleyiciler ve medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 12 Şubat Perşembe akşamı birincilik mücadelesi veren yapımların sıralaması merak uyandırdı. Dün akşam Veliaht, İnci Taneleri, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve Gökdelen yapımları izleyici karşısına çıktı. Sevdiğim Sensin dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Peki ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 12 Şubat 2026 reyting sonuçları...
Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanıyor. Böylece günün en çok izlenen yapımları belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen Veliaht, İnci Taneleri, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026, Gökdelen gibi yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Özellikle yeni dizi Sevdiğim Sensin’in izlenme durumu araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 12 Şubat 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım...
12 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Şubat Perşembe akşamı Show TV’de Veliaht, Kanal D’de İnci Taneleri ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışmaları da yeni bölümleriyle ekranlara geldi.
Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin ekran yolculuğuna başlarken, TRT 1’de Gökdelen filmi sinemaseverlerle buluştu.
12 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE ABC REYTİNG SIRALAMASI