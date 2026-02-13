Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 TOKİ Tekirdağ kurası canlı nereden izlenir? 6 bin 865 konut TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama ekranı

        TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor. Açıklanan takvime göre bugün kura çekilişi yapılacak illerden biri Tekirdağ olacak. Noter huzurunda yapılacak kura ile şehirde inşa edilecek toplam 6 bin 865 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Tekirdağ kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak, nereden izlenir? İşte 13 Şubat 2026 TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izle ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 07:56 Güncelleme: 13.02.2026 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde hak sahipleri il il belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Tekirdağ ili için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ Tekirdağ kurası ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 6 bin 865 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Tekirdağ kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Tekirdağ kura çekilişi nereden izlenir? İşte, TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izle ekranı…

        2

        TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Tekirdağ kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

        Saat 14.30’da başlayacak çekiliş, Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Tekirdağ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Tekirdağ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        TEKİRDAĞ’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Tekirdağ’ın Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray ve Şarköy ilçelerinde toplam 6 bin 865 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Süleymanpaşa) 1000

        Çerkezköy 1300

        Çorlu 1500

        Ergene 400

        Kapaklı 1500

        Malkara 235

        Marmaraereğlisi 60

        Muratlı 200

        Saray 320

        Şarköy 350

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
