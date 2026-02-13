Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam RAMAZAN BAŞLANGICI TARİHİ 2026: İlk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar saat kaçta? 2026 Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur ve iftar vakitleri

        İlk sahura ne zaman kalkılacak, ilk iftar saat kaçta? 2026 Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur ve iftar saatleri

        On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım devam ediyor. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ay İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Ramazan ayı başlangıç günü itibarıyla Müslümanlar sahura kalkarak ilk oruçlarını tutmak için niyet edecek. 2026 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Böylece 81 ilin sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, ilk sahur ne zaman, ilk iftar saat kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi 2026 ile Ankara, İzmir, İstanbul ve il il sahur ve iftar vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 07:15 Güncelleme: 13.02.2026 - 07:15
        1

        İslam aleminin özlemle beklediği on bir ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, bu yıl Ramazan-ı Şerif 19 Şubat’ta başlayacak. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ayda farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek. Bu sebeple ‘’İlk sahur ne zaman, ilk iftar saat kaçta?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan İmsakiyesi 2026 haberturk.com internet sitesi üzerinden erişime açıldı. 81 ilin sahur ve iftar vakitlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Ramazan İmsakiyesi 2026 ile Ankara, İzmir, İstanbul ve il il sahur ve iftar saatleri...

        2

        2026 RAMAZAN NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu.

        Takvime göre bu yıl Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.

        3

        2026 RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

        Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

        4

        2026 İLK SAHUR NE ZAMAN?

        18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.

        5

        2026 İLK İFTAR NE ZAMAN?

        İlk iftar, 19 Şubat Perşembe günü yapılacak.

        6

        İLK TERAVİH NE ZAMAN?

        On bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak.

        7

        KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek.

        8

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek.

        9

        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

        Ramazan ayının ilk gününde (19 Şubat Perşembe günü) Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:

        İstanbul

        Sahur: 06.22

        İftar: 18.49

        Ankara

        Sahur: 06.06

        İftar: 18.35

        İzmir

        Sahur: 06.28

        İftar: 19.00

        10

        2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYIMLANDI

        İftar saatleri, sahur ve imsak vakitleri, teravih namazı saati gibi bilgileri içeren 2026 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı.

        Aşağıda yer alan linke tıklayarak İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere 81 ilin güncel iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih namazı vakti gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

        2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

        19 Mart Perşembe: Arefe günü

        20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün

        21 Mart Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün

        22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
