"Üstüme yürüdü, ben de dövdüm"

Giresun'da geçen yıl maddi hasarlı trafik kazasının ardından 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgaya ilişkin İlhan İhtiyaroğlu'nun "kasten öldürme" suçundan yargılandığı dava dosyasına, olay sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmenin kayıtları delil olarak girdi. Kayıtlarda sanık İhtiyaroğlu'nun, "Üstüme yürüdü, yumruk atmaya çalıştı ben de dövdüm şimdi" dediği duyuluyor.