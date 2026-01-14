Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 13 Ocak 2026: Rüya Gibi, ABİ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Survivor... ABC1, AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 13 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        13 Ocak Salı akşamı Show TV'de Rüya Gibi, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve Now TV'de Kıskanmak dizileri ile TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'nin yeni dizisi ABİ ekran yolculuğuna başlarken, Kanal D'de Doğulu ve Star TV'de Şekerpare filmleri sinemaseverlerle buluştu. Dünün reyting birincisi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 13 Ocak 2026 reyting sonuçları...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 08:51 Güncelleme: 14.01.2026 - 08:51
        ABONE OL
        1

        13 Ocak Salı günü yayınlanan yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber izledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?’’ sorularını gündeme taşıdı. Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı, ABİ, Kıskanmak, Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Doğulu, Şekerpare izlenme oranları merak konusu oldu. İşte, 13 Ocak 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...

        2

        13 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        13 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

        3

        13 OCAK 2026 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        13 OCAK 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        13 OCAK 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

