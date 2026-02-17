Canlı
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 16 Şubat 2026: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Aynı Yağmur Altında...

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Şubat 2026 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralamasında birinci kim oldu?

        16 Şubat Pazartesi günü akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları, ATV'de Aynı Yağmur Altında dizileri ile TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV'de Kıskanmak dizisinin tekrarı yayınlanırken; Show TV'de Deliha ve Star TV'de Bitirim İkili 3 filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 16 Şubat 2026 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralamasında birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 07:39 Güncelleme: 17.02.2026 - 07:39
        1

        16 Şubat Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Aynı Yağmur Altında dizileri ile Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kıskanmak dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken; Deliha ve Bitirim İkili 3 filmleri filmseverlerle buluştu. İzledikleri yapımların AB ve Total sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 16 Şubat 2026 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması…

        2

        16 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        16 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
