17 Aralık reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında yaşanan rekabetin ardından merak ediliyor? AB ve total reyting sıralaması Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? 17 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.