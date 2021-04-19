18 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki 18 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. İşte bir önceki Pazra gününe ait reyting sıralaması...