18 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total 18 Nisan reyting sıralmasında ilk ona giren yapımlar...