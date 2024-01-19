Reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?
Reyting sonuçlarında rekabet sürüyor. Dün akşam gündüz ve gece kuşağında birçok dizi, film vardı; ekrana gelen tüm yapımlar reyting için birbirleriyle yarıştı. Gönül Dağı, Kara, Aldatmak gibi diziler yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Peki, 18 Ocak Perşembe reytinglerde kim birinci oldu? İşte, reyting sonuçları...
Reyting sonuçları 18 Ocak Perşembe... Dün akşam ekranlarda birçok yapım vardı. Aldatmak, Kara, Gönül Dağı gibi dizilerin yanı sıra Mandıra Filozofu ve Aile Arasında gibi yerli filmler de yayınlandı. Peki, dün 18 Ocak Perşembe günü reytinglerde kim birinci oldu? İşte, reyting sonuçları 18 Ocak Perşembe...
18 OCAK PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz gelmedi. Gelince haberimize ekleyeceğiz.
18 OCAK PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz gelmedi. Gelince haberimize ekleyeceğiz.