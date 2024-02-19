Ekranlardaki reyting rekabeti sürüyor. Yayınlanan tüm yapımlar, reytinglerde birinci olmak için kıyasıya mücadele veriyor. Dün; Bahar, Çok Güzel Hareketler 2, Kirli Sepeti, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor All Star yeni bölümleriyle yayınlandı. Peki, 18 Şubat pazar günü reytinglerde kim birinci oldı? İşte, AB ve total reyting sıralaması...