18 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?
Pazar günü birçok dizi, film ve program izleyici karşısına çıktı. Dün ekranlarda Bahar, Çok Güzel Hareketler 2, Kirli Sepeti, Survivor, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlar vardı. Peki, dün (18 Şubat Pazar) en çok ne izlendi? Reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...
Ekranlardaki reyting rekabeti sürüyor. Yayınlanan tüm yapımlar, reytinglerde birinci olmak için kıyasıya mücadele veriyor. Dün; Bahar, Çok Güzel Hareketler 2, Kirli Sepeti, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor All Star yeni bölümleriyle yayınlandı. Peki, 18 Şubat pazar günü reytinglerde kim birinci oldı? İşte, AB ve total reyting sıralaması...
18 ŞUBAT 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
18 ŞUBAT 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.