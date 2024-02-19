Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 18 Şubat 2024 AB ve Total reyting sıralaması: Bahar, Survivor, Kirli Sepeti, Teşkilat

        18 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?

        Pazar günü birçok dizi, film ve program izleyici karşısına çıktı. Dün ekranlarda Bahar, Çok Güzel Hareketler 2, Kirli Sepeti, Survivor, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlar vardı. Peki, dün (18 Şubat Pazar) en çok ne izlendi? Reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 08:18 Güncelleme: 19.02.2024 - 08:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekranlardaki reyting rekabeti sürüyor. Yayınlanan tüm yapımlar, reytinglerde birinci olmak için kıyasıya mücadele veriyor. Dün; Bahar, Çok Güzel Hareketler 2, Kirli Sepeti, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor All Star yeni bölümleriyle yayınlandı. Peki, 18 Şubat pazar günü reytinglerde kim birinci oldı? İşte, AB ve total reyting sıralaması...

        2

        18 ŞUBAT 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        3

        18 ŞUBAT 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Husumetli aileler düğünde birbirine girdi
        Husumetli aileler düğünde birbirine girdi
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Düştüğü göl sonu oldu!
        Düştüğü göl sonu oldu!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!